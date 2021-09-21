«موانئ دبي» توقّع مذكّرة تفاهم مع إقليم دارفور 

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وأعلن مناوي عبر حسابه في «تويتر»، توقيعه «مذكّرة تفاهم بين حكومة إقليم دارفور، ومدير شركة موانئ دبي، تمهيداً لنقل تجربة دبي في تطوير موانئ جافة، وتشييد الطرق، وتأهيل السكك الحديدية، إضافة إلى تطوير صناعات الفواكه والإنتاج الحيواني».

وفي 3 تشرين الأول المنصرم، جرى توقيع اتفاق «جوبا» بين الحكومة السودانية، وممثلين عن حركات مسلحة منضوية داخل تحالف «الجبهة الثورية»، وأقرت اتفاقية جوبا عودة نظام الحكم الفيدرالي في البلاد القائم على 8 أقاليم، بدلاً من 18 ولاية.

وفي 7 حزيران الماضي، أدى مناوي، وهو قائد «حركة تحرير السودان»، القسم حاكماً لإقليم دارفور غربي البلاد. وقرّر رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، في 2 أيار الفائت، تعيين مناوي حاكماً للإقليم، وذلك بموجب «اتفاق جوبا».

وحسب القانون، حُدّدت مهامّ حكومة إقليم دارفور، التي تشمل المهامّ الإدارية والاقتصادية والعمل في جوانب إيقاف الحرب وتنفيذ الاتفاق وعودة النازحين واللاجئين، والقيام بالدور التنموي للإقليم بحسب ما نصّ عليه الاتفاق.