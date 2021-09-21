ثورة 21 سبتمبر.. ملحمة الاستقلال والحرية

العالم - نبض السوشيال

سنركز في هذه الحلقة من (نبض السوشيال) حول وسمي (#ثورة_21_سبتمبر) و(#حرية_واستقلال)، وما اثاره الناشطون حول العيد السابع لثورة الحادي والعشرين من سبتمبر، والتي تزامنت مع مرحلة حاسمة وصلت إليها الثورة بصمودها الأسطوري في مواجهة أعتى عدوان لم يحصدْ أقطابُه إلا الفشل والخزي والعار.

في هذا الصدد قال رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن "مهدي المشاط"في أول مقابلة تلفزيونية له لشاشة المسيرة، أن ثورة 21 سبتمبر ثورة يمنية مستقلة بامتياز، لا وصاية عليها، وأن الصمود الأسطوري إلى حد الآن، وتماسك مؤسسات الدولة، أكبر إنجاز لثورة 21 سبتمبر.

ولفت المشاط إلى أن العدوان حاول أن يضعف ويكسر هذه الثورة، لكنه من حيث لا يشعر قوى عمادها، وهي اليوم تقف وقوفا صلباً غير قابل للانحناء ولا للانكسار.. مؤكدا أن العدوان على اليمن جهّز له منذ أن بدأ السيد حسين بدرالدين الحوثي بالصرخة الأولى من جبال مران، مجددا التأكيد على أن أمريكا هي من تقف وراء الإجرام بحق الشعب اليمني، قائلا إن “العدوان على اليمن هو أمريكي بامتياز، ولدينا معطيات أن العدوان لم يكن مفاجئا إلا من حيث التوقيت”.

في هذه الاثناء نشرت قناة المسيرة وثيقة رسمية صادرة عن الخارجية اليمنية، تكشف جانبا من إملاءات السفارة الأمريكية على السلطة اليمنية، قبيل ثورة الواحد والعشرين من سبتمبر 2014، حيث توثق الوثيقة الصادرة عن الخارجية للقاء ثنائي جمع الوزير "أبوبكر القربي" والسفير الأمريكي "جيرالد فايرستيان" بتاريخ الواحد والعشرين من ديسمبر 2011، ونقلت الوثيقة مخاوف "القربي" تجاه ارتباط استئناف صندوق النقد والبنك الدوليين أنشطتهما في اليمن بضغوط رفع الدعم عن المشتقات النفطية لناحية اقتصار الموافقة عليه من طرف دون آخر في حكومة ( الوفاق الوطني ).

وفي الوثيقة قال السفير الأمريكي للقربي: “من المهم الدفع نحو رفع الدعم عن المشتقات النفطية وسنضغط على مختلف الأطراف لتبني هذا الخيار ولا سيما أن الحكومة تستطيع ذلك”، مضيفا “الفساد لا يمثل المُشكلة الأكثر أهمية التي يواجهها اليمن ويجب أن لا تنشغل الحكومة بذلك”، فيما أكد السفير للقربي أنه من المهم أن تعمل القوى السياسية على تسويق المبادرة الخليجية وتبني حملات دعائية إعلامية بخصوص ذلك وبشأن الانتخابات الرئاسية.

وبحسب الوثيقة، لفت السفير الأمريكي إلى أنه سيبحث مع حزب الإصلاح مسألة الحملات الدعائية للتسويق للمبادرة الخليجية وتقديم الدعم من السفارة بهذا الخصوص.

عود على بدء، حول موقع اليمن بعد هذه السنوات من العدوان، قال الرئيس المشاط “اعتقد أنه لحد الآن ارتقى اليمن إلى مستوى لم نكن نتوقعه، وبما أن المخاض لا زال مستمرا ستكشف الأيام القادمة المستوى الطبيعي الذي وصل إليه اليمن”، وأن المعركة بكافة جوانبها العسكرية والاقتصلادية هي معركة واحدة، فالمعركة العسكرية لها رجالها الذين أثبتوا جدارتهم، والعالم يشهد بذلك، والمعركة الاقتصادية لها رجالها وستنتصر الجبهة الاقتصادية كما انتصرت الجبهة العسكرية.



وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أوضح الرئيس المشاط أن ثورة 21 سبتمبر هي ثورة كل المستضعفين في العالم العربي والإسلامي، وعلى رأس هذا الاستضعاف القضية الفلسطينية، مؤكدا أن الوضع في فلسطين على رأس أولويات هذه الثورة اليمنية المباركة.

في هذه الاثناء، اعتبرت رابطة علماء اليمن، أن ذكرى ثورة 21 سبتمبر هي محطة ثورية مليئة بالدروس والعبر بعد اسقاط عروش المستكبرين بأيدي التواقين للحرية والكرامة، مشيرة إلى أن ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر تمثل يوما جديدا من أيام الله الذي من الله فيه بانتصار الشعب اليمني على قوى النفوذ، داعية إلى أهمية الشكر العملي والعمل الجاد والصادق على تعزيز وتفعيل منظومة القيم الإيمانية والثورية والتي على رأسها الاعتصام بالله تعالى والثقة به.

وأكدت رابطة علماء اليمن أن موقف العلماء الربانيين المؤيد والمناصر للثورة ثابت ومبدئي حتى تحقيق أهدافها كاملة غير منقوصة وحتى قيام الدولة العادلة الحرة والمستقلة الخالية من وباء الفساد والمفسدين.

وفي السياق دعا قائد حركة أنصارالله اليمنية السيد "عبدالملك بدر الدين الحوثي"، الشعب اليمني للحضور المشرف اليوم الثلاثاء، في مسيرات إحياء الذكرى السابعة لثورة 21 سبتمبر، مؤكدا أن خروج الشعب سيعبر عن الثبات على الموقف والثقة بالله وبنصره.

وأوضح أن خروج الشعب اليمني بقبائله وشبابه ومختلف مكوناته هو تعبير عن موقفه الذي عبر فيه عن إيمانه وهويته بقوافله من الرجال والعطاء والمدد وفي كل المجالات، مؤكدا أن هذا هو ميدان الشعب يعبر فيه عن عزته وكرامته ويجسد فيه الهوية الإيمانية بالقول والفعل، مضيفا أن الحضور في الفعالية يعبر عن ثباتنا وثقتنا بالله ربنا خاصة ونجن نرى بشائر الانتصارات والتقدم قائمة وموجودة بفضل الله وعونه.

نواصل الان اهم التغريدات التي غرد بها الناشطون اليمنيون حول ثورة 21 سبتمبر والحرية والاستقلال اليمني حيث نشر حساب (الشيخ هادي النهمي) تحت وسمي (#ثورة_21_سبتمبر) و(#حرية_واستقلال) قائلا:

في خطاب تاريخي شامل وكامل مفصل #السيد القائد يطرح الحقيقيه كامله قبل الثوره وبعدها ويرسم طريق الحق أمام الجميع أقام الحجه كلها ومايجب علينا سوى السير في هذا الطريق لبناء الدولة وفق المشروع القرآني الباني للأمه فمن خلاله اتضحت الحقائق وكشفت المخططات #ثورة_21_سبتمبر #حريه_واستقلال

وشارك حساب الناشط اليمني (حسين علاء الابيض) في تغريدات وسومات #ثورة_21_سبتمبر #اليمن #صنعاء بنشره إنفوغرافيك لابرز ما جاء في كلمة الرئيس المشاط قائلا:

#إنفوغرافيك لابرز ما تحدث به رئيس الجمهورية اليمنية مهدي المشاط بمناسبة ذكرى #ثورة_21_سبتمبر . #اليمن #صنعاء



من جهته، غرد حساب الناشط اليمني (أمين الجرموزي) تحت وسم (#الحرية_والاستقلال) قائلا:

خارطة طريق لنهضة بلدنا تبدأ بخطوة اساسية ذكرها السيد القائد في خطابه: لا يمكن أن يتحقق العدل والكرامة والاستقرار لبلدنا في ظل الاحتلال والوصاية الأجنبية، يمكن أن نبني واقعنا على أساس نهضة صحيحة تعتمد على الاكتفاء الذاتي وأول شرط لتحقيق ذلك الحرية والاستقلال. #الحرية_والاستقلال

غرد حساب الناشط اليمني (تي إم الشامي - t m a alshami) تحت وسم #ثورة_21_سبتمبر قائلا:

في كل خطابات قائد الثورة الرسمية من بعد #ثورة_21_سبتمبر وإلى يومنا هذا وهو يحرص على التأكيد بأن اليمن لايشكل خطرا على أحد من دول الجوار ولاغيرها وأن الثورة تريد فقط استعادة #الحرية_والاستقلال لهذا الوطن الذي كان مسلوب الحرية والكرامة فهل حريتنا تشكل خطورة على أحد غير #إسرائيل؟

غرد حساب الناشط اليمني (زنكلوني) تحت وسم #الحرية_والاستقلال قائلا:

خارطة طريق لنهضة بلدنا تبدأ بخطوة اساسية ذكرها السيد القائد في خطابه: لا يمكن أن يتحقق العدل والكرامة والاستقرار لبلدنا في ظل الاحتلال والوصايةالأجنبية، يمكن أن نبني واقعناعلى أساس نهضة صحيحة تعتمد على الاكتفاء الذاتي وأول شرط لتحقيق ذلك الحريةوالاستقلال. #الحرية_والاستقلال

حساب الناشطة (ميساء المقطري - Missa Almaqtari) غرد قائلا:

مازالت الثورة مستمرة حتى يتم تنفذ أهم بنودها الا وهي #الحرية_والاستقلال ولن يتم تنفيذ هذا البند إلا بعد خروج أخر محتل من اليمن ورفع الحصار بالكامل #ثورة_الحرية_والاستقلال

نختم حلقة (نبض السوشيال) لهذا اليوم مع تغريدة لحساب الناشط اليمني (محسن الجمال - بديل) الذي غرد تحت وسم #الحرية_والإستقلال ووسم #أمريكا فائلا:

قائد ثورة 21 سبتمبر الشعبية المباركة ومن يقود الشعب نحو #الحرية_والإستقلال بنيت لنا صرحا شامخا ومجدا عريقا واستعدت لنا كرامة مهدورة وسيادة باعها العملاء وحرية أنقذتنا بها من العبودية واستقلال شعب كان قراره بيد أعدائه فهربت #أمريكا ذليلة صاغرة وواجهت طواغيت الأرض ومستكبريها