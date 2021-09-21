اسير مقدسي يقاطع دواء علاجه احتجاجاً على تجديد اعتقاله

العالم - فلسطين

ويبلغ شويكي من العمر 61 عاما، وهو أب لسبعة أبناء، ومصاب بمرض السكري، ومعتقل منذ أربعة أشهر، قام الاحتلال خلاله بضربه والاعتداء عليه.



وكان الاحتلال أقدم على هدم منزل الشويكي قبل أشهر؛ بذريعة عدم الترخيص، التي دائما ما يستخدمها الاحتلال من أجل تشريد المقدسيين عن المدينة المحتلة.

وقالت زوجته، إن صحته ليست على ما يرام داخل سجون الاحتلال، ويعاني من مضاعفات امتناعه عن الدواء، خاصة الإنسولين الخاص بتنظيم السكر في الدم.

وأشارت إلى أن الاحتلال قام سابقا باعتقاله بسبب توزيعه هدايا في المسجد الأقصى على المصلين فيه.