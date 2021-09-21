الثلاثاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢١
٠٧:٣٤ GMT
فارسی
البث المباشر

اسير مقدسي يقاطع دواء علاجه احتجاجاً على تجديد اعتقاله

اسير مقدسي يقاطع دواء علاجه احتجاجاً على تجديد اعتقاله
الثلاثاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٥ بتوقيت غرينتش

قالت مصادر فلسطينية إن الأسير المقدسي، أمين شويكي، المريض بالسكر، قاطع دواء الإنسولين، احتجاجا على تجديد اعتقاله الإداري قبل الإفراج عنه.

العالم - فلسطين
ويبلغ شويكي من العمر 61 عاما، وهو أب لسبعة أبناء، ومصاب بمرض السكري، ومعتقل منذ أربعة أشهر، قام الاحتلال خلاله بضربه والاعتداء عليه.

وكان الاحتلال أقدم على هدم منزل الشويكي قبل أشهر؛ بذريعة عدم الترخيص، التي دائما ما يستخدمها الاحتلال من أجل تشريد المقدسيين عن المدينة المحتلة.

وقالت زوجته، إن صحته ليست على ما يرام داخل سجون الاحتلال، ويعاني من مضاعفات امتناعه عن الدواء، خاصة الإنسولين الخاص بتنظيم السكر في الدم.

وأشارت إلى أن الاحتلال قام سابقا باعتقاله بسبب توزيعه هدايا في المسجد الأقصى على المصلين فيه.

روابط ذات صلة

كيان الاحتلال.. تشكيل قوة عسكرية جديدة رعباً من حزب الله

مستوطنين يقتحمون باحات الأقصى بحماية قوات الاحتلال

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الحشد الشعبي ينتشر في حدود كربلاء لتأمين زيارة الاربعين

مسيرة جماهيرية حاشدة في صعدة احياء لذكرى ثورة 21 سبتمبر

"تذوب كالزبدة".. الحمم البركانية تدمر نحو 100 منزل في لا بالما الإسبانية

على هامش اعمال الجمعية العامة.. اجتماع تشاوري عربي بحضور وزير الخارجية العراقي

وفاة وزير الدفاع المصري السابق محمد حسين طنطاوي

شاهد.. حكومة ميقاتي ومهمة تحويل الأقوال الی أفعال