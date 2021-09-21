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الكويت: تعيين" الشيخ أحمد العبد الله" رئيسا لديوان ولي العهد

الكويت: تعيين
الثلاثاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٦ بتوقيت غرينتش

وافق مجلس الوزراء الكويتي، على مشروع مرسوم تعيين "الشيخ أحمد العبد الله"، رئيسا لديوان ولي العهد، الشيخ "مشعل الأحمد الجابر الصباح"، بحسب صحيفة "الجريدة" الكويتية.

العالم - الكويت

وأفادت صحيفة "الجريدة" بأن "مجلس الوزراء الكويتي اعتمد خلال اجتماعه الأسبوعي، أمس الاثنين، برئاسة رئيسه بالإنابة، وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر، مشروع مرسوم بتعيين الشيخ أحمد العبدالله رئيسا لديوان سمو ولي العهد بدرجة وزير لمدة أربع سنوات، وقرر رفع المرسوم إلى الأمير، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح".

كما أشارت "الجريدة" إلى أن "المجلس اعتمد مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر، صباح الثلاثاء المقبل، وقرر رفعه للأمير".

كما ناقش المجلس تطورات الوضع الصحي، مشددا على ضرورة تعاون الجميع في استمرار الالتزام بالاشتراطات الصحية، وتطبيقها على الحاضرين للانتخابات، واجتماعات الجمعيات العمومية بكل أنواعها في القطاعين العام والخاص، وفق "الجريدة".

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