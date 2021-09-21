مسيرة جماهيرية حاشدة في صعدة احياء لذكرى ثورة 21 سبتمبر

العالم - اليمن

ودعا قائد حركة أنصارالله اليمنية السيد "عبدالملك بدر الدين الحوثي"، الشعب اليمني للحضور المشرف اليوم الثلاثاء، في مسيرات إحياء الذكرى السابعة لثورة 21 سبتمبر، مؤكدا أن خروج الشعب سيعبر عن الثبات على الموقف والثقة بالله وبنصره.

وفي ذات السياق دعت اللجنة المنظمة للفعاليات، للمشاركة الواسعة في مسيرات إحياء الذكرى السابعة لثورة الـ21 من سبتمبر يوم الثلاثاء في العاصمة صنعاء والمحافظات.

وحددت اللجنة المنظمة في العاصمة صنعاء ساحة شارع المطار مكانا لمسيرة العيد السابع لثورة الـ21 من سبتمبر عصر الثلاثاء.

كما حددت اللجنة المنظمة ساحات الفعاليات في المحافظات على النحو التالي:

صعدة: صباح الثلاثاء في مركز المحافظة وفي مديرية رازح.

الحديدة: عصر الثلاثاء في ساحتي المدينة وبيت الفقيه.

حجة: الثلاثاء صباحا في المدينة وعصرا في المحابشة .

عمران: صباح الثلاثاء في المدينة.

ذمار: صباح الثلاثاء في ساحة الثورة بالمدينة

إب: صباح الثلاثاء في المدينة ويريم والعدين والقاعدة.

الجوف: صباح الثلاثاء في ساحتي الحزم والعنان.

البيضاء : صباح الثلاثاء في مدينتي البيضاء ورداع.

المحويت: صباح الثلاثاء في المدينة.

مارب : صباح الثلاثاء في منطقة قانية بمديرية ماهلية.

الضالع: صباح الثلاثاء في مدينة دمت.

ريمة: صباح الثلاثاء في مديرية الجبين.