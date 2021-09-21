وزير الطاقة القطري: لا نخطط للعودة إلى أوبك

العالم - قطر

وخلال مشاركته في مؤتمر الطاقة الذي انطلق في إمارة دبي، أكد الكعبي أنه لا يوجد أي قلق بشأن الاستثمار الزائد في الطاقة النظيفة وأن هناك حاجة لمزيد من الاستثمارات في هذا المجال.

وأضاف الوزير القطري أن النشوة بالاستدامة تقوّض الاستثمارات في بعض الأحيان، لكنه أكد التزام الدوحة بالاستثمار في البنية التحتية المحلية للغاز "بشكل كبير".

وقال الكعبي إن هناك حاجة إلى الواقعية والتعقل بشأن تحول الطاقة، وإن الغاز سيكون بالتأكيد جزءاً من حلول تحول الطاقة، مضيفاً: "يجب على الجميع التكاتف للتأكد من تحقيق المهمة الهائلة للتعامل مع تغير المناخ".

وتابع "أعتقد أن أسعار الغاز الحالية راجعة إلى قلّة الاستثمار.. هناك نقص إمداد في الغاز ونريد أن نرى أسعاراً معقولة".

وأكد الكعبي أن هذا الوضع "لا يعتبر أزمة"، مصيفاً "هناك طلب كبير من جميع عملائنا، وللأسف ليست بإمكاننا تلبية احتياجات الجميع.. من وجهة نظري، هذا يرجع إلى عدم استثمار السوق بشكل كاف في القطاع".

وأضاف "نأمل ألا ترتفع أسعار الغاز.. لا نريد هذه الأسعار المرتفعة، ولا نعتقد أنها مفيدة للمستهلكين. نريد أن يكون لدينا سعر معقول ومستدام".

وأكد الوزير القطري أن علاقة بلاده مع الإمارات جيدة وأنه لا تفكير في إعادة الانضمام إلى أوبك، مضيفاً: "سنعلن في الربع الأول من العام المقبل عن شركاء بالأسهم في توسعة حقل الشمال".

ومطلع 2019، انسحبت الدوحة من منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" بعد 57 عاماً من العضوية. وقالت إنها ستركز على السلعة الرئيسية التي تصدرها (الغاز المسال)، مع التزامها بكل ما يلزم الدول غير المنضمة للمنظمة.