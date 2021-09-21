اعتماد سعر 15 ألف ليرة لصرف الدولار يرفع صفيحة البنزين إلى 214,200 ليرة

العالم_لبنان_اسعار المحروقات

"يوم الجمعة في 17 ​أيلول​ 2021، وصل سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان الى 174,300 ليرة، بعدما كانت في ​التاريخ​ ذاته قبل سنة 24,600 ليرة. أي ارتفاع مقداره 149,700 ونسبة 608%.

وفي حال ​رفع الدعم​ كليا واستقرار أسعار ​النفط​ عالميا واعتماد سعر 15 ألف ليرة لصرف ​الدولار​، يصبح سعر صفيحة البنزين 214,200 ليرة، ونلاحظ في الجدول ما يلي:

استقرار الرسوم الجمركية ورسم الاستهلاك الداخلي على 5,600 ليرة.

ارتفاع عمولة صاحب المحطة من 1,900 ليرة الى 3,000 ليرة ثم الى 4,000 ليرة واخيرا الى 6,000 ليرة.

ويطالب ​أصحاب المحطات​ برفع هذه الحصة فهي عندما كانت 1,900 ليرة شكلت نسبة 7.7% من سعر البيع. وهي الان انخفضت الى نسبة 3.4% من سعر البيع. والحصة العادلة بالنسبة لهم يجب أن تتراوح ما بين 10 - 14 ألف ليرة للصفيحة الواحدة.

ارتفعت أجرة النقل وحصة شركة التوزيع من 840 ليرة الى 1,540 ثم الى 2,240 ليرة.

خلال هذه السنة أرتفع سعر صفيحة البنزين مقيما بالدولار من 7 دولار في أيلول 2020 الى 12 دولار في أيلول 2021.

عندما كان سعر صفيحة البنزين مدعوما بنسبة 90%، على سعر 1515 شكلت نسبة الـ 10% غير المدعومة 3,800 ليرة وارتفعت الى 13,200 ليرة مع ارتفاع سعر صرف الدولار في ​السوق السوداء​.

ويظهر الجدول التالي تطور سعر صفيحة البنزين خلال عام (16 أيلول 2020-17 أيلول 2021).