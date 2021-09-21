حملة السندات تطالب حكومة ميقاتي بهيكلة الديون

العالم - لبنان

فقد طالب حملة السندات ومن بينهم أكبر صناديق الاستثمار في العالم، حكومة لبنان ببدء التعامل مع أزمة مالية طاحنة تضرب البلاد منذ فترة.

وصدر عن الدائنين بيانا أكدوا فيه آمالهم بهيكلة سريعة وجديدة للديون "تكون منصفة وشفافة".

وتابع الدائنون أنه على الحكومة اللبنانية الجديدة الانخراط سريعا في محادثات مع صندوق النقد الدولي من أجل حل أزمة البلاد.

وفي مارس/ آذار الماضي، عجز لبنان عن سداد ديونه التي وصلت إلى 170 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وتشكلت في لبنان مؤخرا حكومة برئاسة نجيب ميقاتي، بعد أكثر من عام عاشها لبنان بلا حكومة إثر استقالة حكومة سعد الحريري العام الماضي.

وقال ميقاتي، رئيس الحكومة اللبنانية الجديدة في كلمته أمام مجلس النواب أمس، في جلسة منح حكومته الثقة، إن "الحكومة تلتزم أحكام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، وتحترم الشرائع والمواثيق الدوليّة التي وقّع لبنان عليها وقرارات الشرعيّة الدوليّة كافة، والتأكيد على الالتزام بتطبيق قرار مجلس الأمن الدّولي رقم 1701، والتأكيد على الدعم المطلق للجيش والقوى الأمنية كافة في ضبط الأمن على الحدود وفي الداخل وحماية اللبنانيين، والتمسك باتفاقية الهدنة والسعي لاستكمال تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة، والدفاع عن لبنان في مواجهة أي إعتداء والتمسّك بحقه في مياهه وثرواته، واستئناف المفاوضات من أجل حماية الحدود البحرية اللبنانية وصونها من جهاتها كافة".