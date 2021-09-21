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لإيجاد حلول سريعة..

بيرم: حكومة لبنان عازمة على العمل خارج المناكفات السياسية للأزمات

بيرم: حكومة لبنان عازمة على العمل خارج المناكفات السياسية للأزمات
الثلاثاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٢:١٣ بتوقيت غرينتش

قال وزير العمل في الحكومة اللبنانية مصطفى بيرم ان الحكومة عازمة على العمل خارج المناكفات السياسية لإيجاد حلول سريعة للأزمات

العالم_لبنان

أكد وزير العمل مصطفى بيرم في حديث الى إذاعة "صوت كل لبنان"، أن "الحكومة عازمة على العمل خارج المناكفات السياسية لإيجاد حلول سريعة للأزمات المعيشية"، وتمنى على "الجميع الخروج من عقلية الخاسر والرابح واعتماد معادلة رابح -رابح لإنقاذ الوطن".

وأشار الى أن "الحكومة أظهرت إرادة على العمل بسرعة وهي طامحة الى إحداث خرق في وقت قصير"، مشددا على أن "الرئيس نجيب ميقاتي قد تعهد بإنفاق المبلغ الذي تنطلق منه الحكومة بشكل منتج بعد تحديد الأولويات من أجل معالجة ملفات شائكة مثل الكهرباء والدواء، مع عدم إغفال ما يحصل على الحدود الجنوبية مع العدو الإسرائيلي لسرقة ثرواتنا".

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