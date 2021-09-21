اللواء سلامي: جهزنا انفسنا بالقدرات اللازمة لدحر اميركا

العالم - ايران

وقال اللواء سلامي في تصريحه اليوم الثلاثاء على هامش مراسم تكريم اكثر من مليون شخص من رواد الدفاع المقدس في مختلف انحاء البلاد: ان الدفاع المقدس كان حدثا تاريخيا مستمرا وتيارا وحقيقة جارية في مجتمعنا.

واضاف: ان الشعب الايراني الان صامد امام اجراءات الحظر الاميركية الظالمة وضغوط عمليات الحرب النفسية الاميركية والغربية والهجمات الاعلامية الواسعة وعلى اثر هذه الحرب الاقتصادية والنفسية الكبرى وتعزز مرة اخرى شموخ الشعب الايراني العظيم الذي تمكن من اجهاض الحظر وافشال مخططات ومآرب العدو.

واكد باننا صامدون حتى النهاية كمبدا للدفاع المقدس واضاف: ان للدفاع امتدادا عاشورائيا وان قيم عاشوراء اي التضحية والصمود والفتوة والاباء مستمرة حتى اليوم.

وقال: ان اعداءنا هم الان سائرون في منحدر السقوط والافول ونراهم اليوم في حال الهروب والانحسار.

واكد باننا جهزنا انفسنا بالقدرات اللازمة لدحر اميركا وقال: حينما نجهز انفسنا لمواجهة الامبراطورية العسكرية الاكبر في العالم وهي اميركا فان قوى صغيرة مثل الكيان الصهيوني لا تاتي في معادلاتنا.