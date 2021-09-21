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وزير صحة ايران: تطعيم اكثر من نصف المواطنين بلقاح كورونا

وزير صحة ايران: تطعيم اكثر من نصف المواطنين بلقاح كورونا
الثلاثاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٢٢ بتوقيت غرينتش

 اعلن وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي "بهرام عين اللهي"، ان ما يزيد عن نصف المواطنين في ايران، تلقوا جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

العالم - ايران

وفي تصريح له خلال اجتماع "اللجنة العلمية الوطنية لمكافحة كورونا" اليوم، اشاد وزير الصحة بجهود العلماء الايرانيين في ساحات المكافحة ضد جائحة كورونا، والتي تكللت بالانجازات الكبيرة لاسيما انتاج اللقاحات المضادة لهذا الوباء.

كما ثمّن "عين اللهي" بتضحيات الكوادر الطبية والعلاجية، منذ بداية تفشي كورونا، لخدمة المرضى المصابين وتوفير العلاج لهم؛ مؤكدا ان هؤلاء الابطال يعلمون بمدى خطورة الفيروس لكنهم مازالوا يرابطون في ساحات الكفاح ضد الوباء ويدأبون على توفير الخدمات العلاجية والصحية اللازمة في البلاد.

كما توقع وزير الصحة، بان يتم في غضون الاسبوعين القادمين، تطعيم نحو 70 بالمئة من المواطنين بانواع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا؛ مصرحا : عند ذلك نحن لم نعد بحاجة إلى اتباع البروتوكولات التقليدية، بل ينبغي تحديثها؛ وعلى سبيل المثال اللجوء الى اساليب احترازية ذكية في هذا الاطار.

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