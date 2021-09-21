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بانوراما .. كلمة الرئسي الايراني في الامم المتحدة ومحاولة الانقلاب في السودان

بانوراما .. كلمة الرئسي الايراني في الامم المتحدة ومحاولة الانقلاب في السودان
الثلاثاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣٧ بتوقيت غرينتش

يتناول برنامج "بانوراما" موضوع كلمة الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي امام الجمعية العامة للامم المتحدة ومحاولة الانقلاب الفاشلة في السودان.

العالم - بانوراما

في ملف بانوراما الاول الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي يؤكد فشل نظام الهيمنة ومحاولات فرض الهوية الغربية، وفي كلمة له امام الجمعية العامة للامم المتحدة قال رئيسي ان نظام الهيمنة الامريكي غير صالح في داخل الولايات المتحدة وفي خارجها وندد رئيسي بمواصلة اميركا لفرض اجراءات الحظر غير القانونية.

في ملف بانوراما الثاني محاولة الانقلاب في السودان الذي شارك فيها مدنيون وعسكريون من النظام السابق حيث اكد رئيسُ الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اَنّ محاولةَ الانقلاب شارك فيها مدنيون وعسكريون من النظامِ السابق وتم القبضُ عليهم ويجري التحقيقُ معهم.

وفيما أدانت معظمُ الاحزابِ السودانية هذه المحاولةَ تباينت آراءُ الشارعِ السوداني بين مصدِّقٍ ومكذِّب لها.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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بانوراما .. كلمة الرئسي الايراني في الامم المتحدة ومحاولة الانقلاب في السودان

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