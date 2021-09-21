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موسكو: إيران تريد حلاً لإحياء الاتفاق النووي وليس مفاوضات طويلة

موسكو: إيران تريد حلاً لإحياء الاتفاق النووي وليس مفاوضات طويلة
الثلاثاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٧ بتوقيت غرينتش

قال سفير ومندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل اوليانوف إن إيران تريد حلا في نهاية المحادثات لإحياء الاتفاق النووي وليس محادثات طويلة الأمد.

العالم - ایران

واضاف ميخائيل أوليانوف ، مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في العاصمة النمساوية فيينا ، إن 90٪ من الخلافات بين إيران والدول الغربية بشأن الاتفاق النووي قد تم حلها.

وقال لقناة العربية انه يعتقد انه تم حل 90 بالمئة من الخلافات بنهاية الجولة السادسة من المحادثات في فيينا في 20 يونيو وبقي حوالي 10 في المائة من الخلافات ولهذا السبب يجب التوصل الى حل الخلافات المتبقية في اسرع وقت ممكن .

واضاف ان "طهران تقول ايضا انها تريد في نهاية المحادثات حلا وليس محادثات طويلة الامد ، واعتقد ان جميع الاطراف المتفاوضة لديها نفس الرأي".

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موسكو: إيران تريد حلاً لإحياء الاتفاق النووي وليس مفاوضات طويلة

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