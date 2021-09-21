تفاصيل هروب 'دواعش' من سجن بالحسكة أعقبته حملة تمشيط لـ'قسد'

العالم - سوريا

واوضح المصدر ان "قسد" شنت على اثره حملة تمشيط شملت قريتي الطوشان والفلاح الواقع شرق سجن الثانوية الصناعية ، تلاها مداهمة لحي الزهور غرب سجن الثانوية الصناعية، واعتقلت اكثر من عشرين شخصا، ادعت انهم خلايا نائمة لجماعة "داعش" الارهابية.

وبين المصدر ان عمليات المداهمة تزامنت مع تحليق للطيران المروحي الامريكي في اجواء المنطقة ، لافتا الى ان الوقائع وعمليات المداهمة للقرى والحي القريب من سجن الثانوية يؤكد فرار مجموعة كبيرة من عناصر التنظيم الارهابي من سجن الثانوية الصناعية واختفاء عناصر يعملون في صفوف "قسد" تزامنا مع هروب الدواعش .

واشار المصدر الى ان ثلاث حوامات للقوات الامريكية حلقت في اجواء الحسكة واستمرت حتى ساعات الفجر وكانت تعمل بالتناوب وتشير المعطيات الى نقل سجناء من الثانوية الصناعية الى سجن الحسكة المركزي بعد عملية الفرار.