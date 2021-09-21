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راهبة مسيحية تشكر السيد حسن نصر الله على توفير الوقود

الثلاثاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٤٧ بتوقيت غرينتش

شكرت الراهبة المسيحية مديرة مركز رعاية الأيتام (ارتکاز)، نيابة عن دار الأيتام، الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله على تزويد المركز بوقود الشتاء.

العالم-لبنان

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راهبة مسيحية تشكر السيد حسن نصر الله على توفير الوقود

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