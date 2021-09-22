الرئيس رئيسي في الامم المتحدة: نظام الهيمة قد فشل

العالم - الأميرکيتان

وأشار رئيسي الى ان ما حدث في الكونغرس الاميركي وسقوط مواطنين افغان من الطائرة الاميركية دليل على ان نظام الهيمنة الاميركي غير صالح سواء في الداخل او الخارج.

وفي اول خطاب له امام الجمعية العامة المكونة من مئة وثلاثة وتسعين عضواً ندد رئيسي بمواصلة اميركا فرض اجراءات حظر غيرقانونية وخاصة على المواد الانسانية والدواء، مطالبا بتسجيل هذه الجريمة المنظمة ضد الانسانية كرمز لحقوق الانسان الاميركية.

وقال الرئيس رئيسي:"الجمهورية الاسلامية تقترح منع حظر أو الإخلال بسلسلة التوريد الخاصة بقضايا الصحة والبيئة باعتبار انها قضايا انسانية".

الرئيس الايراني اكد في البيان المصور الذي سجل مسبقا بسبب جائحة فيروس كورونا، ان محاولة اقصاء الدول المستقلة لن يساهم في تحقيق الامن، وان الطريق الوحيد لحل نزاعات المنطقة هو ان تكون ارادة الشعوب هي الحاكمة، وذلك من خلال انهاء العدوان الخارجي وان يكون هناك تعاون حقيقي بين الحكومات لمواجهة الارهاب.

وقال رئيسي:"الوجود العسكري الاميركي في سوريا والعراق أهم عقبة اما تحقيق الديمقراطية وارادة الشعوب. فالحرية لا مكان لها في حقيبة الجنود الاجانب. لن يعود الأمن إلى أفغانستان إذا لم تتولى حكومة شاملة إدارة البلاد بمشاركة فعالة من قبل جميع الاطراف".

رئيسي في ختام كلمته شدد على ان ايران وبينما تدافع بحزم عن جميع حقوق ومصالح الشعب الإيراني تسعى الى تعاون اقتصادي وسياسي واسع مع العالم.