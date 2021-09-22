عبداللهيان: ايران اكدت دائما على الحوار بين دول المنطقة

العالم - ايران

جاء ذلك خلال اجتماع لممثلي الدول المشاركة في قمة بغداد الاخيرة ، حيث عقد هذا الاجتماع في مقر اقامة وزير الخارجية العراقي في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة .

وشارك في الاجتماع وزراء خارجية او مسؤولين كبار من ايران وتركيا والسعودية والكويت ومصر والاردن وقطر وفرنسا ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي وامين عام الجامعة العربية ، وامين منظمة التعاون الاسلامي وامين مجلس التعاون للدول العربية في الخليج الفارسي ، برئاسة وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين.

واكد عبداللهيان خلال الاجتماع ان الدبلوماسية والحوار هما السبيل لحل الازمات وتجاوز المشاكل ورفع الابهامات وحل الخلافات ، وبدون ذلك وستوظف فرص وامكانات وثروات دول المنطقة لدعم الانفاق العسكري والازمات وسيتواصل التوتر والحروب.

واشاد عبداللهيان مجددا بانعقاد مؤتمر بغداد الاخير معتبرا انه خطوة مهمة لدعم السلام والتنمية في المنطقة ، كما أكد دعم ايران للأمن والاستقرار والتنمية في العراق وباقي دول المنطقة، مشددا على ان اولوية الحكومة الايرانية الجديدة هي تعزيز وتنمية العلاقات مع دول الجوار والمنطقة.