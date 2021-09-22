لبنان بانتظار أوّل أمطار خريفية

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وتوقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدًا غائمًا اجمالا مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة وهطول امطار تكون غزيرة احيانًا مترافقة مع عواصف رعدية ورياح ناشطة تشتد احيانًا لتصل لحدود الـ75 كلم/س خصوصًا في المناطق الشمالية حيث يرتفع معها موج البحر. ويُحذر من تطاير لوحات الاعلان على الطرق، كما يستمر تكون الضباب الكثيف على المرتفعات.

الحال العامة: منخفض جوي متمركز فوق البحر الأسود يؤثر تدريجيًا على الحوض الشرقي للمتوسط ابتداء من مساء هذا اليوم، حيث يتحول الى طقس ماطر وعاصف ويستمر تأثيره حتى مساء الجمعة.

الأربعاء: قليل الغيوم يتحول مساء الى غائم مع وصول المنخفض الجوي، مع انخفاض في درجات الحرارة في المناطق الداخلية والجبلية ودون تعديل في المناطق الساحلية، ورياح ناشطة تشتد احيانًا لتصل لحدود الـ 50 كلم/س، وتهطل أمطار متفرقة ابتداء من فترة ليل الاربعاء - صباح الخميس، كما يتكون ضباب كثيف على المرتفعات.

الخميس: غائم اجمالا مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة وهطول امطار تكون غزيرة احيانا مترافقة مع عواصف رعدية ورياح ناشطة تشتد احيانا لتصل لحدود الـ 75 كلم/س خصوصًا في المناطق الشمالية حيث يرتفع معها موج البحر. ويحذر من تطاير لوحات الاعلان على الطرق، كما يستمر تكون الضباب الكثيف على المرتفعات.

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض اضافي وطفيف في درجات الحرارة، وهطول امطار متفرقة ورياح ناشطة، يتحسن الطقس تدريجيا خلال الفترة المسائية مع بقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات.

السبت: قليل الغيوم مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة في المناطق الداخلية ودون تعديل في المناطق الجبلية والساحلية.