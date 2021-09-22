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نجاة مساعد الرئيس الأوكراني من محاولة اغتيال + صور

نجاة مساعد الرئيس الأوكراني من محاولة اغتيال + صور
الأربعاء ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٠٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت السلطات الأوكرانية أن المساعد الأول لرئيس الدولة، سيرغي شيفير، تعرض لمحاولة اغتيال أصيب خلالها سائقه بجروح بليغة.

العالم - اوروبا

وأكدت الداخلية الأوكرانية على صفحتها في "فيسبوك" أن البحث جار عن أشخاص أطلقوا اليوم الأربعاء أكثر من 10 طلقات نارية على سيارة شيفير قرب قرية ليسنيكي في مقاطعة كييف، ما أسفر عن إصابة سائقها.

وأفادت تقارير صحفية بأن السائق أصيب بثلاث رصاصات ونقل إلى العناية المركزة في حالة خطيرة، فيما لم يتعرض شيفير لأذى.

وتداولت وسائل إعلام لقطات من موقع الحادث.

وربط مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بين محاولة اغتيال شيفير والحملة التي أعلنها الرئيس ضد رجال أعمال كبار تحت شعار محاربة حكم القلة (الأوليغارشية)

ويعد شيفير صديقا وشريكا في مجال الأعمال للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

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