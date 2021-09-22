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عزالدين: أولوياتنا تأمين الاحتياجات الضرورية وإجراء الانتخابات النيابية

عزالدين: أولوياتنا تأمين الاحتياجات الضرورية وإجراء الانتخابات النيابية
الأربعاء ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٥٨ بتوقيت غرينتش

قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة في لبنان حسن عزالدين ان أولويات الحكومة الجديدة تتلخص بتأمين الاحتياجات الضرورية وإجراء الانتخابات النيابية

العالم_لبنان_حسن عزالدين_برلمايون لاجل القدس

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة"، الشيخ حسن عزالدين، على "صعوبات الوضع الاقتصادي والمالي"، وقدم شرحاً مفصلاً حول ذلك، معتبراً أن "أولويات الحكومة الجديدة تتلخص بأمرين، الأمر الأول يكمُن في تأمين الاحتياجات الضرورية من المحروقات والأدوية وبما يتعلق بحياة الناس اليومية، فضلاً عن حل أزمة الطوابير أمام المحطات والاحتكار والسوق السوداء".

وخلال استقباله وفد رابطة "برلمانيون لأجل ​القدس​"، ضم المدير العام للرابطة الدكتور محمد مكرم بلعاوي من دولة ​الأردن​، ورئيس قسم العلاقات في الرابطة المهندس عبدالله البلتاجي من دولة ​تركيا​، أوضح أن "الأمر الثاني يكمُن بإجراء ​الانتخابات النيابية​ في موعدها المقرر، وتأمين الاستقرار السياسي والأمني، مما يؤدي إلى تداول السلطة وتأمين النزاهة والشفافية لعملية الاقتراع".

لفت عزالدين، إلى أن "توزيع المازوت ال​إيران​ي بأولويات إنسانية واجتماعية، وضمن رزنامة محددة يشكل تحدياً للسياسة الأميركية، التي حاولت فرضها على ​لبنان​، وعليه، فإن عملية استيراد المحروقات من الجمهورية الإسلامية في إيران، أفشلت المشاريع الأميركية وكسرت حصارها الجائر على لبنان".

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