"حماس" تعلن عن رفضها إجراء انتخابات مجزأة

العالم - فلسطين

وقال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن "حماس ترفض المشاركة في الانتخابات القروية المجزأة التي أعلنت عنها السلطة، لأنها ترى بأن هذه الانتخابات استخفاف بالحالة الوطنية والشعبية، وحرف للمسار الوطني العام".

واعتبر أن "إجراء انتخابات مجتزأة يأتي في توقيت مريب وطنيا، بعد تعطيل مسار الانتخابات العامة، ويؤكد منهجية السلطة القائمة على التفرد بالقرار الوطني وعدم احترام النظام الأساسي والاتفاقيات الموقعة بين الكل الفلسطيني"، داعيا السلطة إلى "احترام الرغبة الشعبية العارمة بإجراء انتخابات شاملة تضم كل المؤسسات الوطنية والتشريعية والخدماتية، وكذلك احترام الاتفاقات الموقعة بين جميع الفصائل بشأن الانتخابات".

وأكد قاسم أن "الانتخابات في كل المؤسسات والمواقع حق ثابت لشعبنا، وهي الوسيلة الديمقراطية لبناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية، ولن نتراجع عن ذلك، وأنه على السلطة الالتزام بالاتفاقات الوطنية بالخصوص، ونحملها المسؤولية الكاملة عما يترتب على قرارها المنفرد".

ودعا الناطق الفصائل والمكونات الوطنية المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني والتجمعات الشعبية إلى "الضغط من أجل انتزاع حق شعبنا في إجراء انتخابات شاملة، وعدم السماح لأحد بالتلاعب فيه وتجزئته"، مشددا على أن "شعبنا لن يعدم الوسيلة في فرض إجراء الانتخابات في كل مكان رغما عن الاحتلال، خاصة في مدينة القدس".