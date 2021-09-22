مجدداً.. رجال الله يسحقون ’قوى العدوان السعودي’ ومرتزقتهم في اليمن

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بهمة وعزيمة واصرار يمضي المجاهدون الابطال من الجيش واللجان الشعبية اليمنية في تحرير الأراض والمواطنين من سيطرة وتسلط قوى العدوان السعودي ومجاميع مرتزقتهم والتي انهارت صفوفهم أمام الضربات الموجعة والدقيقة التي نفذها المجاهدون عقب الهجوم الواسع على مديريات بيحان وعين وعسيلان في محافظة شبوة ثالث أكبر محافظة في اليمن من حيث المساحة، وحريب في محافظة مأرب شمال شرقي العاصمة اليمنية صنعاء.

وأكدت المصادر المطلعة أن القوات اليمنية احكمت سيطرتها على مديرية عين شمال غرب عتق وعاصمة محافظة شبوة مشيرة الى ان الهجوم الواسع للقوات اليمنية الذي شنته منذ ايام حطم خطوط دفاع مرتزقة السعودية في بيحان العليا. ولفتت المصادر الى الاهمية الاستراتيجية لهذه المديرية كونها تقع على الطريق الرئيسي بين محافظتي شبوة ومأرب.

كما أعلن مراسل العالم في اليمن نقلا عن مصادر عسكرية، أن الجيش اليمني واللجان الشعبية دخلوا مدينة حريب ثاني مدينة بمأرب وسط فرار جماعي لقوات العدوان واستسلام المئات منهم، مؤكدا أن الجيش واللجان احكموا سيطرتهم على جميع مناطق مدينة حريب واطرافها في محافظة مأرب، مضيفا أن قوات صنعاء سيطرت على مناطق عدة في مديرية عسيلان بينها النقوب وحيد بن عقيل والهجر عقب السيطرة على مفرق حريب - بيحان .

مصادر مطلعة أكدت وجود تنسيق مسبق بين صنعاء والقبائل في محافظة شبوة، موضحة أن قبائل شبوة شاركت بفاعلية إلى جانب الجيش واللجان الشعبية، وذلك نتيجة للمظالم التي تشكوها من قبل مرتزقة العدوان السعودي، مشيرة إلى أن تلك السيطرة المباغتة لقوات الجيش واللجان الشعبية قد يحدث مديريات أخرى، موضحة ان الجيش واللجان الشعبية لم تستغرق سوى مسافة الطريق للسيطرة على هذه المديريات، حيث انسحبت قوات الفار هادي وتركت 6 ألوية بعتادها غنيمة للجيش اليمني.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي والنشطاء تداولوا مقاطع فيديو توثق لحظة دخول القوات اليمنية الى المناطق المحررة وانتشار الابطال المجاهدين لتأمين المنطقة ولحماية المواطنين وسط ترحيب الاهالي بالقوات اليمنية المشتركة وفرحتهم بالخلاص من الاحتلال واعوانه الذي اذاقوا الاهالي مرارة العيش وجرعوا أطفالهم وشبابهم أصناف الإهانات والترهيب بحقهم.

هاشم الورد... ابو ليث قال في تغريدة له "شاهد خريطة توضح سيطرت الجيش واللجان الشعبية تسيطر على قرية شقير ومفرق السعدي الذي يربط بين محافظة مارب و شبوة ، وبالتالي تكون قد سيطرت على مديرية عين بالكامل وقطعت خطوط امداد قوات هادي الموجودة في الجوبة و حريب و مارب . #بيحان #شبوةتتحرر".

ونشر "حسين علاء الابيض " صورا على حسابه على تويتر وعلق عليها "شاهد بالصور ابطال الجيش واللجان الشعبية يفرضون سيطرتهم الكاملة على مديرية #حريب، والاطقم العسكرية تتجول في مركز المديرية. #اليمن #اليمن_يؤدب_السعودية #اليمن_مقبرة_الغزاة #شبوة_الآن #شبوه_تنتفض_ضد_الاحتلال #اليوم_الوطني_91".

ونشر "ابومطلق الدحبلي" مقطع فيديو وعلق عليه قائلا "مأرب ابطال الجيش واللجان الشعبية ينتشرون في احياء مدينة #حريب من اجل تأمينها".

وتداول "حلمي الكمالي" صورة وعلق عليها قائلا "رجال الجيش واللجان من أمام مبنى وزارة الداخلية ....إدارة شرطة م\ مأرب في مديرية #حريب".

وغرد "د.عبدالله الحيفي" على حسابه على تويتر قائلا "مأرب #حريب ترحب بالمجاهدين ياربي لك الحمد".

وغرد حساب "رصاصة وقلم (عاملي)" قائلا "مجاهدو #أنصار الله واللجان الشعبية #يسيطرون على مدينة #حريب في جنوب مأرب شرقي #اليمن عزيز يا يمن وما النصر إلا من عند الله العزيز الجبار... فيديو من قلب مدينة حريب".

وقال "ذا النون احمد" في تغريدة له "اهل #حريب الشرفاء كان لهم دور كبير لمساندة الجيش واللجان الشعبية في تحرير مناطق واسعة من مرتزقة العدوان والاحتلال شكرا رجال حريب. لكم كل التحية. ايها الحرار الابطال #شكرا_رجال_حريب".

وغرد "هاشم احمد شرف الدين" قائلا "كعادتهم يمضي المجاهدون الأبطال من الجيش واللجان الشعبية لتحرير الوطن والمواطنين هذه خطى لا يخطوها إلا من يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويثق بوعوده #مارب #حريب #شبوة #ثورة_21_سبتمبر #حرية_واستقلال".

وكتب "علي الزايدي" في تغريدة له "عدنا ونزف اليكم بشاير النصر من شبوه اربع مديريات تم تحريرها بلكامل وهي #بيحان /#عين /#عسيلان /#حريب/ تحت السيطرة الكاملة والتقدم مستمر وتم قطع خط مديرية العبدية الذي يعبر من شرق مديرية حريب".