الجيش اليمني يواصل التقدم.. هل اقترب تحرير شبوة ومأرب؟

العالم - اليمن

انهيارات غير مسبوقة تشهدها قوى العدوان السعودي الاماراتي في جبهات محافظتي شبوة ومأرب شرق اليمن. قوات الجيش اليمني شنت هجوما هو الاعنف على محاور القتال في شبوة وسيطرت خلال يوم واحد على ثلاث مديريات هي بيحان وعين وعسيلان بعد معارك شديدة قتل فيها العشرات. مصادر محلية يمنية قالت ان الاف المقاتلين فروا من بيحان الى مدينة عتق مركز محافظة شبوة وان المئات استسلموا وانضموا للجيش واللجان الشعبية ونفت مصادر عسكرية يمنية ما يروجه اعلام العدوان السعودي حول استعادتهم بعض المناطق في بيحان وعسيلان وأكدت مواصلة القوات اليمنية تقدمها نحو عتق.

وفي مأرب حققت القوات اليمنية انتصارات ساحقة وكبيرة جدا حيث واصلت تقدمها وسيطرت على مديرية حريب بالكامل وتعد مدينة حريب ثاني مدينة في مأرب و ذات اهمية استراتيجية بالغة لقربها من مديرية صافر مركز حقول النفط في اليمن وحريب هي المديرية العاشرة التي تم تحريرها من أصل اربعة عشر مديرية في محافظة مأرب وقد تقدمت القوات اليمنية واصبحت على مشارف مديرية الجوبة بعد ان حاصرة مديرية العبدية.

تقدم القوات اليمنية في مأرب وشبوة يعد انجاز كبير وهزيمة مدوية لتحالف العدوان السعودي وقد اعترفت وسائل اعلام العدوان بالهزيمة وقالت ان قواتها اجرت انسحابات وصفتها بالتكتيكية. غير ان وسائل اعلام يمنية كذبت الرؤية السعودية وقالت ان القبائل في اغلب مديريات شبوة ومأرب باتت ترفض التواجد الاجنبي وان هناك انتفاضة قبلية ضد التحالف السعودي الإماراتي في هذه المناطق وان تحرير عتق ومأرب اصبح قريب جدا في ظل الانهيار الغير مسبوق لقوى العدوان.

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