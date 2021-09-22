ضبط 15 كيلو من الذهب في مطار الخرطوم

العالم- السودان

وأوضح العميد شرطة حقوقي خالد محمد نور مدير دائرة العمليات والمكافحة بالادارة العامة لمكافحة المخدرات في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة، أن خلفية البلاغ تعود لتوفر معلومات لإدارته عن نشاط إجرامي لشبكة تنشط في تهريب الذهب عبر مطار الخرطوم الدولي عبر سلسلة عمليات تمويه من أجل الإفلات من الأجهزة الأمنية.

واضاف، بناء على ذلك تم إنفاذ خطة محكمة للايقاع بالشبكة والقبض عليها وإنهاء أنشطتها الإجرامية وتقرر إنهاء العملية عند بوابة المطار لمزيد من السيطرة وتضييق الخناق عليهم حيث تم نشر أفراد الفريق الميداني عند مداخل المطار وقد تم تحديدها بدقة بوصول أفراد الشبكة وعددهم 3 مشتبه بهم يقودون عربة اوباما، وعند بوابة الدخول تمكن رجال المكافحة من إنهاء مغامرات الشبكة بضبطهم وبحوزتهم عدد 15 كيلو جرام ذهب بدون أوراق رسمية تم إقتيادهم لدائرة الإختصاص وإخضاعهم للتحري وإتخاذ الاجراءات القانونية بنص القانون الجنائي بقسم شرطة الدرجة الاولى.

من جانبه، اكد اللواء شرطة حقوقي خالد حسان محي الدين مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات جاهزية وقدرة إدارته على الإيقاع بكافة الشبكات الإجرامية، مبينا أن قواته تعمل على منع الجريمة بانماطها المختلفة بجانب مهامها في منع ومكافحة المخدرات حماية للاقتصاد الوطني ولامن الوطن والمواطن.