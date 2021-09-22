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المقداد يبحث في نيويورك مع وزراء خارجية إيران وعُمان والعراق تعزيز العلاقات

المقداد يبحث في نيويورك مع وزراء خارجية إيران وعُمان والعراق تعزيز العلاقات
الأربعاء ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠٦ بتوقيت غرينتش

إلتقى وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في نيويورك اليوم وزير خارجية الإيراني حسين أميرعبداللهيان والوفد المرافق.

العالم - سوريا

وتبادل الوزيران الآراء إزاء تعزيز سبل التعاون بين البلدين وعبرا عن ارتياحهما لمستوى التنسيق العالي على مختلف الصعد وعن قناعتهما بضرورة الاستمرار في الارتقاء بالعلاقات الثنائية بما يحقق تطلعات الشعبين في سوريا وإيران وكانت وجهات نظر الجانبين متطابقة بشأن تقييم العديد من التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وخلال لقاء عبر تقنية الفيديو بحث الوزير المقداد مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وضرورة تعزيزها في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية التي تخدم مصلحة الشعبين الشقيقين وكذلك التنسيق والدعم المتبادل في المحافل الدولية.

كما التقى وزير الخارجية السوري وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين وبحثا التنسيق في مجالات مكافحة الإرهاب وضمان الأمن والاستقرار في كلا البلدين بما يحفظ سيادة سورية والعراق ووحدة أراضيهما.

كما تم التطرق إلى ضرورة الارتقاء بالعلاقات بين البلدين في العديد من المجالات التي تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين.

حضر اللقاءات من الجانب السوري بشار الجعفري نائب وزير الخارجية والمغتربين ومندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ وعبدالله حلاق مدير إدارة المكتب الخاص وإهاب حامد من مكتب وزير الخارجية والمغتربين.

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المقداد يبحث في نيويورك مع وزراء خارجية إيران وعُمان والعراق تعزيز العلاقات