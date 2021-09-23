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المازوت الايراني ينتشر بكل المناطق اللبنانية ويحضر حتى مجلس النواب

الخميس ٢٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ١١:٢٥ بتوقيت غرينتش

المازوت الايراني مازال سيد المشهد في المناطق اللبنانية على المستوى الرسمي والشعبي، ولازالت الاعراس والاحتفالات في كثير من المناطق اللبنانية تهلل فرحاً وابتهاجاً.

بالطبع القضية ليست قضية مازوت، وانما القضية لها علاقة بكسر الحصار وبمعادلة اساسية بان بلد مثل ايران وقفت الى جانب لبنان ولبت المساعدة، وان بلد مثل سوريا فتحت اراضيها ووصل المازوت الايراني لينتشر في كل المناطق اللبنانية، بل ايضاً حضر في مجلس النواب اللبناني الذي كان يناقش البيان الوزاري لنجيب ميقاتي "معاً للانقاذ".

البعض شعر بالحزن، لكن هذا المازوت الايراني والحقيقة تقال انه خلق مساحات واسعة جداً من الفرح والضوء والمستقبل والشعور بالامان، وان حزب الله وضع هذا المازوت بتصرف كل اللبنانيين والى كل المناطق اللبنانية.

تابعوا المزيد في الفيديو اعلاه..

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/5814018

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