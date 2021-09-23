مئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

وقال مراسل المرکز الفلسطیني للاعلام إن مئات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات كبيرة ومتتالية، وأدوا طقوسا تلمودية، وقدموا شروحات عن الهيكل المزعوم.



وأضاف أن الاقتحامات تمت بحماية مشددة من قبل شرطة الاحتلال، التي استدعت أحمد الدلال أحد حراس الأقصى، للتحقيق معه في مركز "القشلة".



وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال السيدة رائدة سعيد، والشاب سيف القواسمي، خلال تواجدها في باحات المسجد الأقصى المبارك، واقتادتهما إلى باب السلسة أحد أبواب الأقصى.



وكان نحو 600 مستوطن، اقتحموا الأقصى المبارك، أمس بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.



يشار إلى أن المستوطنين كثفوا من اقتحاماتهم اليومية للأقصى؛ بحجة الأعياد اليهودية، فيما أطلقت جماعات "الهيكل المزعوم" دعوات للمستوطنين المتطرفين لاقتحامه.