كيف تسيطر على ضغط الدم المرتفع؟

العالم- منوعات

الطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف، كيفية الوقاية من الجلطة الدماغية واحتشاء عضلة القلب، إذا كان الشخص يعاني من ارتفاع مستوى ضغط الدم، مشيرا إلى أن الكثيرين يجب عليهم ممارسة التمارين الرياضية، والتقليل من استهلاك الملح والتخلي عن العادات السيئة. ولكن هذا ليس أمرا سهلا.

ولكي لا يصبح الشخص ضحية لهذا المرض، عليه اتخاذ بعض الخطوات البسيطة ولكنها مهمة.

ويقول، “أعيش مع هذا التشخيص 30 عاما وأعرف الكثير عنه. هناك خطأن تقريبا يرتكبهما جميع من شخصت إصابتهم بارتفاع مستوى ضغط الدم. الأول، لا يهتمون ويعيشون كما في السابق. لأنهم يعتقدون، بما أنهم لا يشعرون بألم فكل شيء على ما يرام. مع أن ارتفاع مستوى ضغط الدم هو قاتل هادئ أو صامت. الثاني، يقيسون مستوى الضغط كل 15 دقيقة، ويتناولون مختلف الأدوية، ويتخلون عن نمط الحياة النشط . ولكن هذا لا يحسن الصحة. لذلك يجب أن يكون كل شيء باعتدال”.

ويقول: “كل شخص عليه تقييم حالته الصحية بصرامة، وعلى ضوء ذلك اتخاذ القرار الصحيح. كما عليه مراجعة الطبيب كل ثلاثة أشهر، ويجب أن يعلم، أن الجلطة الدماغية واحتشاء عضلة القلب هي من عواقب عدم السيطرة على ارتفاع مستوى ضغط الدم”.