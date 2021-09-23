أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الخمیس  23 سبتمبر 2021

اطلاعات ..

رئيس الجمهورية.. نسعى لإيجاد جسور تعاون مؤثر مع العالم

ایران ..

الوزير عبد اللهيان في لقائه مع جوزيب بوريل .. مستعدون لإستئناف مفاوضات فيينا

ابتكار ..

إيران تحدد في نيويورك شروطها الخاصة بإحياء الإتفاق النووي

كيهان ..

مناورات بحرية ضخمة لقوات التعبئة الباسيج في الخليج الفارسي في أسبوع الدفاع المقدس

سياست روز..

القائد العام لحرس الثورة .. موازين القوى تغيرت والأعداء فشلوا في الحظر الإقتصادي على إيران

رسالت ..

مظاهرات مقابل مقر الجمعية العامة في نيويورك ضد التدخلات العسكرية والحروب الأمريكية في العالم

جوان ..

حركة أنصار الله تسيطر بالكامل على ثلاث مناطق إستراتيجية في محافظتي شبوة ومأرب باليمن

جمهوري اسلامي ..

قادة جهاديون أفغان يحذرون من إشتعال نار حرب داخلية إذا ما واصلت طالبان نهجها الإستبدادي

خراسان ..

رفض بايدن إبرام إتفاقية تجارة حرة مع بريطانيا يبدد أحلام بوريس جونسون

قدس ..

وزير خارجية طالبان الملا أمير خان متقي يدعو بالسماح له بإلقاء خطاب بالجمعية العامة للأمم المتحدة..

جام جم ..

الرئيس الصيني يؤكد أن بلاده لاتسعى لفرض هيمنتها على أحد في العالم محذرا من التصعيد الأمريكي

وطن امروز..

موسكو تحذر من أن حلف أوكوس بين أمريكا وبريطانيا وأستراليا يستهدف روسيا والصين

أهم مقالات الصحف الايرانية لصباح اليوم الخمیس

الصحافة الایرانیه

آفتاب يزد..

صحيفة آفتاب يزد كتبت في مقالها، الوقود الإيراني يفشل الحظرعلى ثلاثة بلدان،... ان ارسال ايران للوقود بشكل عاجل الى لبنان تلبية لطلب المقاومة اللبنانية لم يخفف من ازمات لبنان فحسب بل عزز مكانة جبهة المقاومة في المنطقة ايضا.

إن إرسال الوقود الإيراني إلى لبنان عكس تحديا إيرانيا جديدا للحظر الأمريكي وإستهانة بالتهديدات الصهيونية ولكن هذا ليس كل شيئ في الواقع بل ان ايصال الوقود الى لبنان افشل العقوبات الامريكية الاوروبية المعلنة والخفية على لبنان وسوريا ايضا ان ازمة الوقود في لبنان هي نتيجة لاجراءات ضغوط غربية عليه لاجباره على قبول املاءات تمس سيادته الوطنية , لكن امريكا اضطرت لقبول مشروع ايصال الغاز المصري والكهرباء الاردني الى لبنان عبر الاراضي السورية تحسبا من فقدان تاثيرها على الاحداث مع دخول الوقود الايراني للميدان وبذلك تراجعت في هذا السياق عن قانون قيصر الذي فرضت بموجبه عقوبات وحظر على سوريا .

جوان ..

في الشان الافغاني تساءلت صحيفة جوان، هل ينبغي ترقب معجزة من طالبان؟، قائلة ..العالم دعا حركة طالبان الافغانية الى تشكيل حكومة شاملة لاثبات ما تدعيه بشأن كونها تغيرت وكشرط للاعتراف بها, الا ان طالبان شكلت حكومة طالبانية بامتياز قائلة انها مؤقتة.

في الواقع قد يكون توقع تشكيل طالبان حكومة شاملة الآن في غير محله في ظل واقع وصولها للسلطة بعد عقدين من الحرب، نعم لاجدال في حقیقة ان اعادة الامن والسلام بافغانستان مرهون بمشاركة جميع مكونات الشعب الافغاني في ادارة شؤون البلاد في حكومة شاملة , ولكن طالبان منهمكة الان بحل مشاكلها الداخلية وتوطيد اقدامها ولعل تركيبة حكومتها المؤقتة تعكس بحد ذاتها وجود تيارات مختلفة داخل الحركة نفسها , كما ان تشكيل حكومة شاملة يستدعي ايجاد ارضية وفاق وطني اولا وبعد عقود من الحروب والصراعات في هذا البلد ومن هنا ينبغي على المجتمع الدولي ايصال المعونات الدولية للشعب الافغاني للحد من معاناته اولا وعدم ترقب حدوث معجزة بتشكيل طالبان لحكومة شاملة الان على الاقل وسيحكم الزمن على مواقف وتوجهات طالبان وسيكون لكل حادث حديث عندها ..

جمهوري اسلامي ..

نشرت صحيفة جمهوري اسلامي تقريرا يتحدث عن، دعوة الشيخ عيسى قاسم لإجراء إستفتاء بالبحرين، جاء فيه.. زعيم النهضة الاسلامة في البحرين الشيخ عيسى قاسم اكد ضرورة اجراء استفتاء عام لتحديد ثقل ووزن المعارضة في هذا البلد.

الشيخ عيسى قاسم طرح هذه الدعوة ردا على إبداء السلطات إستعدادها للحوار تحت سقف البرلمان الشيخ عيسى قاسم ان اجراء حوار تحت سقف برلمان مرتهن باوامر النظام الخليفي نفسه يعني تكريس للديكتاتورية , والاجدر ان يتوضح ثقل ووزن قوى المعارضة بالبحرين لهذا النظام والعالمعبر اجراء استفتاء عام على اي قضية او موضوع خلاف بين هذا النظام والمعارضة فالنتائج ستجسد ثقل المعارضة عندها .ويرى الشيخ عيسى قاسم بان اجراء استفتاء على التطبيع قد يكون افضل اختبار.

سياست روز ..

صحيفة سياست روز كتبت عن اجواء العلاقات الفرنسية الاميركية في مقالها، إنهيار الأحلام، .. فرنسا ماكرون تسعى للعب دور اوروبي ودولي متميز يوحي وكأنها تتصرف خارج دائرة النفوذ الامريكي, هذا التوجه الفرنسي اخذ طابعا مشهودا بشكل اوضح بعد وصول ترامب للبيت الابيض واستهانته باوروبا وسخريته من الاتحاد الاوروبي والاوروبيين.

إن ماكرون إستغل تلك الأجواء لإحياء الفكرة الفرنسية الداعية لتشكيل جيش أوروبي موحد مستفيدا من تأييد ألماني خجول هذا الحلم الفرنسي تلقى ضربة قوية مؤخرا بابرام امريكا وبريطانيا واستراليا لاتفاقية اوكوس العسكرية والغاء صفقة غواصات بعشرات المليارات بين استراليا وفرنسا. باريس غضبت وهددت وتوعدت واعتبرت الاتفاقية طعنة لها ولاوروبا ولكن لم تصدر اية ردود فعل جدية حقا من قبل الاتحاد الاوروبي وحتى من المانيا ميركل, الامر الذي اضعف آمال ماكرون في القيام بدور عالمي او اوروبي قيادي.

قدس ..

صحيفة قدس تساءلت في السياق ذاته عن، مدى جدية الخلافات بين فرنسا وأمريكا، قائلة .. ازمة العلاقات الحالية بين فرنسا وامريكا حول اتفاقية اوكوس ليست بالحدث المفاجئ في تاريخ العلاقات بين البلدين منذ الحرب العالمية الثانية ورغم الانقياد الفرنسي العام لامريكا.

فالجنرال ديغول امر بانسحاب فرنسا من عضوية الناتو , وفرنسا تحدثت دائما عن ايجاد نظام دفاع اوروبي مستقل.

إن فكرة إيجاد جيش أوروبي موحد أو حلف عسكري أوروبي إصطدمت دائما بعائق كبير إسمه فقدان التفاهم الأوروبي، واليوم ايضا يطرح ماكرون هذه الفكرة, الا ان هذا الهدف الفرنسي الذي يحتاج ماكرون لانعاشه لتعزيز مكانته الداخلية والدولية يصطدم بنفس العقبة المعهودة المتمثلة برفض بلدان اوروبية صغيرة وتردد قوى اوروبية اخرى لالف سبب وسبب .

ومن هنا من المستبعد ان يخطو الرئيس الفرنسي اية خطوة عملية لترجمة غضبه ازاء اتفاقية اوكوس عبر التحرك لتشكيل جيش اوروبي. فالبلدان الاوروبية لم تبد ذلك التعاطف والمساندة التي توقعها ماكرون لموقف فرنسا ازاء اتفاقية اوكوس .

كيهان ..

سلطت صحيفة كيهان الضوء على تطورات الساحة التركية وكتبت في مقالها، ستة أحزاب تركية تدعو لإلغاء النظام الرئاسي،.. دعت ستة احزاب مناهضة لحزب العدالة والتنمية الحاكم وللرئيس التركي نفسه الى حل النظام الرئاسي والعودة للنظام البرلماني .

إن الجديد في الأمر على صعيد هذا التطور يتمثل في إصدار أحزاب المعارضة بيانا مشتركا بهذه الصراحة وذلك عقب اجتماع رسمي في اسطنبول الامر الذي يعكس وحسب محافل سياسية تركية واقع وجود تنسيق كبير بين احزاب المعارضة ضد الرئيس رجب طيب اردوغان.

البيان اعتبر النظام الرئاسي مسار محفوف بالمخاطر على الديمقراطية عبر حصر السلطات عمليا بيد رئاسة الجمهورية وتحجيم البرلمان والقضاء. ولم تصدر اية ردود فعل من قبل الحكومة التركية على هذا البيان بعد.