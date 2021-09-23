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وسائل إعلام: حفتر سيعلن قريبا عن ترشحه للرئاسة الليبية

وسائل إعلام: حفتر سيعلن قريبا عن ترشحه للرئاسة الليبية
الخميس ٢٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٢٨ بتوقيت غرينتش

أفادت وكالة "تاس" الروسية بأن اللواء المتقاعد خليفة حفتر سيعلن في غضون الأيام القليلة القادمة عن نيته الترشح في انتخابات الرئاسة القادمة.

يتبع..

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وسائل إعلام: حفتر سيعلن قريبا عن ترشحه للرئاسة الليبية

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