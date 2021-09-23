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الصين تعارض طلب تايوان الانضمام لاتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ

الصين تعارض طلب تايوان الانضمام لاتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ
الخميس ٢٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٠٤ بتوقيت غرينتش

أعربت الصين اليوم الخميس، عن معارضتها الشديدة لمسعى تايوان للانضمام إلى اتفاقية التجارة الحرة للشراكة عبر المحيط الهادئ، مؤكدة أن هذه الجزيرة "جزء لا يتجزأ من الصين".

العالم - اسيا والباسفيك

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان للصحفيين، بأن "مبدأ صين واحدة هو معيار معترف به للعلاقات الدولية وإجماع عام للمجتمع الدولي".

وأضاف وفقا لوكالة الأنباء اليابانية، كيودو، أن البر الرئيسي الصيني "يعارض بشدة انضمام تايوان إلى أي اتفاقيات ومنظمات رسمية".

يأتي وذلك بعد يوم من تقديم الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي طلبا للانضمام إلى الاتفاقية التجارية ، التي انسحبت منها الولايات المتحدة في يناير 2017.

وكانت بكين قد قدمت طلبها للحصول على عضوية في اتفاقية التجارة الحرة للشراكة عبر المحيط الهادئ ، والمعروفة رسميا باسم الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادئ ، الأسبوع الماضي.

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