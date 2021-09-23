إختراق إلكتروني يهدد طالبي اللجوء الأفغان لبريطانيا

العالم - أفغانستان

حيث تم نسخ معلومات عشرات من الأشخاص عن طريق الخطأ الى بريد الكتروني في وقت سابق من هذا الشهر وفقا لصحيفة الغارديان.

ووفقا للتقرير، هذا هو الخرق الثاني الذي يظهر للعيان، والتحقيق جار واعتذرت وزارة الدفاع وقالت إنه تم تقديم دعم إضافي لهم.

وفي أحدث اختراق، أرسل مسؤولو الدفاع رسالة بريد إلكتروني تحتوي على عناوين البريد الإلكتروني وأسماء 55 شخص يمكن رؤيتها من قبل كل من تم إرسال الرسالة.

وتم إخبار الأشخاص الذين نشرت بياناتهم عن طريق الخطأ ومن ضمنهم مسئول في الجيش الافغاني بأن مسؤولي النقل في المملكة المتحدة لم يتمكنوا من الاتصال بهم وطُلب منهم تحديث بياناتهم.

وقالت متحدثة باسم وزارة الدفاع: "علمنا بخرق بيانات حدث في وقت سابق من هذا الشهر من قبل فريق سياسة إعادة التوطين والمساعدة الأفغانية.. هذا الأسبوع، حرض وزير الدفاع على تحقيق في معالجة البيانات داخل هذا الفريق.. وقد تم الآن اتخاذ خطوات لضمان عدم حدوث ذلك في المستقبل ".

يأتي ذلك بعد يوم واحد فقط من اعتذار وزير الدفاع عن خرق منفصل يشمل عناوين البريد الإلكتروني لعشرات المترجمين الأفغان الذين عملوا مع القوات البريطانية.

من جانبه صرح وزير دفاع حزب المحافظين السابق جوني ميرسر، الذي خدم في أفغانستان، إنه يخشى أن يكون هناك المزيد من التهديدات في المستقبل، قائلا: "لقد كنت قلقًا منذ البداية بشأن الطريقة التي عومل بها هؤلاء الأفراد - كان الأمر برمته اندفاع إلى الباب عندما سقطت كابول لدرجة أن هذه الأخطاء كانت حتمية".

وأضاف: "أنا شخصياً أعتقد أننا استبعدنا أشخاصًا وفشلنا في إخراج غالبية أولئك الذين يجب علينا - أعتقد أننا بدأنا للتو في معرفة حجم ما حدث هنا"، وأشار الى ان أكثر 250 شخص يسعون للانتقال الى بريطانيا.