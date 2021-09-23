شاهد.. انتصارات اليمنيين كشفت زيف العدوان السعودي الإماراتي

العالم - خاص بالعالم

وقال مفتاح من خلال برنامج المشهد اليمني عبر قناة العالم الاخبارية: اننا استطعنا ان نحقق انتصارات كبيرة في مختلف المجالات كالجبهة الداخلية والتصنيع الحربي وهي انجازات هائلة.

وبین مفتاح ان الانتصارت کانت في مختلف الميادين وتم اليوم تطهير محافظة البيضاء من مرتزقة داعش والقاعدة وازاحة مقرات هذه العصابات، موضحاً ان الاسلحة التي تم ضبطها في اوكار العصابات الارهابية كانت اميركية.

ولفت مفتاح ان امريكا اوعزت لادواتها مهاجمة اليمن ودخلوا في مواجهة ميدانية مع الشعب اليمني، مشیراً الى ان النظام السعودي والدول المتحالفة معه هم في الحقيقة ادوات للمشروع الاميركي لبسط نفوذ مطلق على المنطقة.

واشار مفتاح الى ان الغاية من العدوان هو اسقاط الثورة في اليمن، مؤكدا ان الثورة في اليمن ستكون ملهمة لشعوب المنطقة.

وأكد مفتاح ستسحم المعركة قريباً بجهد المواطنين ووعيهم وهي انتصارات تتزامن مع ذكرى الثورة، قائلاً ان المعارك ستنتهي في مأرب لانه لم يبق للمرتزقة وجود سوى في 4 مديريات.

وشدد مفتاح على ان انهاء المعارك في المنطقة سيقلص حجم تواجد الجماعات الارهابية.

بدوره، قال الاعلامي اليمني محمد الزبيدي: ان السعودية عندما فشلت في عدوانها في اليمن برز الاميركي والاسرائيلي والبريطاني، مشيرا الى ان الشعب اليمني يقتل بسلاح امريكي واسرائيلي.

ونوه الزبيدي الى ان اليمن امام عدوان امريكي اسرائيلي بريطاني بامتياز والمنفذ السعودية والامارات.

وأكد الزبيدي ان اليمن بعد الثورة رمى الوصاية خلف ظهره ولم يعد هناك شيء باسم الوصاية في البلاد. وبین ان ما تم تحقيقه على مستوى الصومعه اليوم في اليمن مهم لان داعش والقاعدة انطلقت منها.