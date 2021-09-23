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على هامش الجمعية العامة..

التزام موسكو بسيادة دمشق فحوى محادثات روسية - سورية في نيويورك

التزام موسكو بسيادة دمشق فحوى محادثات روسية - سورية في نيويورك
الخميس ٢٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٢٧ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لنظيره السوري فيصل المقداد خلال لقاء عقد بينهما في نيويورك، التزام موسكو الثابت بسيادة سوريا واستقلالها.

العالم - روسيا

وأكدت الخارجية الروسية في بيان لها أن الوزيرين خلال المحادثات التي جرت بينهما اليوم الخميس على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة تبادلا الآراء حول تطورات الوضع في سوريا، مع التركيز على أفق مواصلة رفد العملية السياسية في سوريا على أساس قرار مجلس الأمن الدولي 2254، بما يشمل اللجنة الدستورية السورية التي تعقد اجتماعاتها في جنيف.

وتابع البيان: "أكد الجانب الروسي موقفه الثابت الداعم للاحترام غير المشروط لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وحق السوريين المشروع في تقرير مصير بلادهم بأنفسهم".

ولفت البيان إلى أن لافروف والمقداد بحثا بعض المسائل المتعلقة بمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين روسيا وسوريا.

ومن المقرر أن يلتقي لافروف في نيويورك في وقت لاحق من اليوم نظيره السعودي فيصل فرحان.

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على هامش الجمعية العامة.. التزام موسكو بسيادة دمشق فحوى محادثات روسية - سورية في نيويورك

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