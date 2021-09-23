الخميس ٢٣ سبتمبر ٢٠٢١
١٠:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

سوريا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا

سوريا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا
الخميس ٢٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٥٩ بتوقيت غرينتش

سجلت سوريا 14 وفاة بكورونا فيما تجاوز عدد الإصابات اليومية بالفيروس حاجز الـ300 حالة، في حصيلة يومية تعدّ الأعلى في البلاد منذ اندلاع الجائحة.

العالم- سوریا

وأعلنت وزارة الصحة السورية أن أعداد الوفيات بالفيروس ارتفعت إلى 2172 بعد تسجيل 14 حالة وفاة اليوم، كما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 31741 حالة بعد الإعلان عن تسجيل 315 إصابة اليوم، ارتفاعا من 278 حالة أمس.

بينما تم تسجيل 75 حالة شفاء، وهو ما رفع عدد حالات التعافي إلى 23298 حالة.

والإصابات الجديدة تركزت في محافظة اللاذقية بواقع 75 إصابة، تلتها دمشق بواقع 55 إصابة، ثم حلب بـ50 إصابة.

وكانت الوزارة أعلنت أمس تسجيل أعلى حصيلة منذ الإعلان عن أول إصابة في 22 من مارس 2020، وقال مدير الجاهزية والإسعاف والطوارئ في الوزارة توفيق حسابا إن تلك الحصيلة "تعكس الحالة الصحية لمن أجريت لهم المسحات فقط من مراجعي المشافي".

وأوضحت الوزارة أن أحد أسباب الارتفاع في الإصابات والأرقام المسجلة مقارنة مع الموجات السابقة يعود لتحسن القدرة المخبرية والتشخيصية وتوفرها في معظم المحافظات.

تصنيف :

روابط ذات صلة

توزيع أدوية إسعافية وعلاجية للمجمع الطبي بحي درعا البلد

وزير خارجية سوريا يلتقي نظيره الكوبي في نيويورك.. ماذا جرى في اللقاء؟

الجيش السوري ينتشر في مدينة داعل في ريف درعا

أردوغان: 'بايدن' يموّل المنظمات الإرهابية في سوريا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

سوريا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا

الكونغرس الأمريكي بصدد التحقيق في هجوم بطائرة مسيرة في كابل

الجيش السوري ينتشر في مدينة داعل في ريف درعا

شاهد.. موقف محرج لكبير الدبلوماسيين الأوروبيين قبيل لقائه لافروف

على هامش الجمعية العامة.. التزام موسكو بسيادة دمشق فحوى محادثات روسية - سورية في نيويورك

بعد بيحان وحريب والجوبة.. مأرب تقترب من السقوط أكثر