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الخارجية الامريكية: المصالحة مع فرنسا بشأن صفقة الغواصات تتطلب وقتا

الخارجية الامريكية: المصالحة مع فرنسا بشأن صفقة الغواصات تتطلب وقتا
الجمعة ٢٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٢٨ بتوقيت غرينتش

اكد وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن، ان المصالحة مع فرنسا بشأن صفقة الغواصات، ستستغرق وقتا.

العالم-الاميركيتان

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي، انه سيواصل التعاون مع نظيره الفرنسي جان ايف لودريان بشأن سبل حل أزمة صفقة الغواصات الأسترالية. واضاف ان هذا الامر يتطلب عملا دؤوبا من جانب الولايات المتحدة. واوضح انه يجب ان يتم ترجمة البيانات الى افعال. وقال إن بامكان البلدين الحليفين "فعل المزيد". منوها بأهمية فرنسا ودورها لا سيما في منطقة المحيطين الهندي والهادئ التي كانت السبب في اندلاع الأزمة. والتقى بلينكن ولودريان في نيويورك وقال بلينكن انه ونطيره الفرنسي أصدقاء منذ فترة طويلة وله تقدير كبيرعنده حسب قوله.

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الخارجية الامريكية: المصالحة مع فرنسا بشأن صفقة الغواصات تتطلب وقتا

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