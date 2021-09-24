لنوم مريح في الخريف تناول هذه الأطعمة..

العالم - صحة

ركز الباحثون على حقيقة أنه في الخريف، غالبًا ما يعاني الناس من الكآبة والتوتر، وفي هذه الحالة، يرغبون بشكل كبير في قضاء وقت أطول في السرير، بحسب ما ذكر موقع "Eatthis".

اللوز: وهو أحد الأطعمة التي ستساعدك على النوم لاحتوائه على المغنيسيوم الذي له تأثير مهدئ على الإنسان.

التفاح: يحتوي التفاح على نسبة عالية من فيتامين سي، والذي يمكن أن يساعد في خفض نسبة السكر في الدم وضغط الدم، وتحسين التنفس.

البطاطا الحلوة: تساعد البطاطا الحلوة على النوم لأنها غنية بالألياف، مما يساعد على النوم العميق.

الديك الرومي: وهو طعام جيد للنوم لاحتوائه على مادة التربتوفان التي لها خصائص مهدئة وخفيفة على المعدة.

الذرة الحلوة: وهي جيدة للاسترخاء بشكل عام، وغالبًا ما يوصى بها لمن يعانون من الأرق بسبب احتوائها على نسبة عالية من الميلاتونين.

التوت البري: ينصح العلماء الأمريكيون بتناول التوت البري بشكل دائم، فهو غني أيضًا بفيتامين سي وجيد للنوم.

جوز الطيب: يساعد جوز الطيب على النوم جيدًا ويخفض ضغط الدم ولها تأثير إيجابي على الحالة المزاجية.

في وقت سابق، أكدت اختصاصية التغذية الأمريكية سامانثا كاسيتي، أن الجوز يجعلك تنام بشكل أفضل. لاحتوائه على التربتوفان، وهو حمض أميني يستخدمه الجسم لإنتاج السيروتونين والميلاتونين، وهما عنصران أساسيان لتنظيم النوم.