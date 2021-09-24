تعيين البريطاني 'مارك توماس' رئيسا لشركة النفط والغاز البحرينية

العالم - البحرين

واعتبر "ناصر بن حمد آل خليفة"، "أن تعيين مارك توماس كرئيس تنفيذي يهدف إلى توسيع الخبرة القيادية التي تتطلبها الشركة خلال هذه المرحلة التحويلية لإدارة الشؤون العامة للشركة نظرًا لخبرته الواسعة في القيادة التحويلية في القطاع النفطي".

ويتمتع "مارك توماس" بخبرة واسعة في مجال النفط والغاز تمتد لأكثر من 38 عاماً، شغل خلالها العديد من المناصب الادارية في إحدى أكبر شركات النفط والغاز العالمية، حيث كان مستشارًا للرئيس التنفيذي لمجموعة "بريتش بتروليوم- بي بي" من (2018-2020) بصفته رئيساً لمكتب الرئيس التنفيذي للمجموعة، كما شغل منصب الرئيس الإقليمي لأعمال "بريتش بتروليوم- بي بي" في بحر الشمال (2015-2018)، حيث قام بتحويل الأعمال الأساسية لتحسين الربحية مع إرساء أسس الإنتاج لمضاعفته على مدى خمس سنوات.