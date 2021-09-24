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بالصور : عقيلة الرئيس السوري تستمع "لحكاية طموح استثنائية" من سيدة عمرها 79 عاما

بالصور : عقيلة الرئيس السوري تستمع
الجمعة ٢٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٥١ بتوقيت غرينتش

التقت أسماء الأسد عقيلة الرئيس السوري بسيدة نجحت في نيل الشهادة الجامعية مؤخرا عن عمر ناهز 79 عاما.

وأفاد موقع الرئاسة السورية بأن أسماء الأسد استمعت من السيدة نجلاء برغل "لحكاية طموح استثنائية لا يسجل العمر في فصولها سوى علامات النجاح".

وأشير إلى أن هذه السيدة التي لا تتوقف أحلامها عند حد تحدثت إلى عقيلة الرئيس السوري "عن روح التحدي والعزيمة بداخلها والتي لم يعرف الإحباط واليأس لها طريقا".

وعن السيدة نجلاء برغل، أفيد بأنها "أنجبت وربت 10 أطفال بقيت متشبثة بأحلامها"، وأنها بعد ذلك اجتازت اختبارات محو الأمية وهي في الخمسين من عمرها، ثم واصلت ونالت شهادتي التعليم الأساسي والثانوي.

ولم تتوقف عند هذا الحد بل "ومع اقترابها من الثمانين نالت هذا العام شهادتها الجامعية من قسم المكتبات والمعلومات في جامعة تشرين. إلا أن حلمها لم يتوقف عند ذلك النجاح وتطمح لمتابعة تعليمها ودراسة الماجستير".

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