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الإمارات تبحث التعاون النووي مع كوريا الجنوبية

الإمارات تبحث التعاون النووي مع كوريا الجنوبية
الجمعة ٢٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٥٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت كوريا الجنوبية، أنها بحثت مع دولة الإمارات تعزيز التعاون في مجال الطاقة النووية.

العالم - الإمارات

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن بارك إيل، المدير العام لعدم الانتشار والشؤون النووية بالوزارة، اجتمع مع ناصر الناصري، الرئيس التنفيذي لشركة "براكة" الأولى، في أبوظبي يوم أمس.

وأوضحت أن الجانبين ناقشا سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة النووية، ومن ضمن ذلك محطة براكة للطاقة النووية التي أنشأتها كوريا الجنوبية، وفقاً لوكالة "يونهاب" الكورية.

كما بحث الطرفان أيضاً "التشارك في أعمال محطات الطاقة النووية في بلد ثالث، والبحث والتطوير في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية، ولوائح السلامة النووية والأمن النووي".

ووفقاً لخارجية كوريا الجنوبية، اتفق الجانبان على عقد الدورة الرابعة لاجتماع المجلس رفيع المستوى الكوري الإماراتي للطاقة النووية في هذا العام بكوريا الجنوبية، بمشاركة النائب الثاني لوزير الخارجية الكوري ووزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي.

وفي نوفمبر الماضي، عقدت سيئول ودبي الجولة الثالثة من المشاورات حول التعاون النووي بين البلدين.

واتفق الجانبان يومها "على أن التعاون النووي النشط من خلال المشاورات رفيعة المستوى هو محور رئيسي يتصدر الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين البلدين".

وكانت الإمارات أعلنت، في 1 أغسطس 2020، نجاح تشغيل مفاعل "براكة" النووي، وهو المفاعل الذي نفذته شركة "نواة للطاقة"، المسؤولة عن تشغيل وصيانة محطات "براكة" للطاقة النووية بالإمارات.

وشركة "نواة للطاقة" عبارة عن ائتلاف مشترك بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركة الكورية الجنوبية للطاقة الكهربائية "كيبكو".

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الإمارات تبحث التعاون النووي مع كوريا الجنوبية