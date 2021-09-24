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استدعاء 4 مقربين من ترامب للشهادة حول دوره في اقتحام الكابيتول

استدعاء 4 مقربين من ترامب للشهادة حول دوره في اقتحام الكابيتول
الجمعة ٢٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٠:١٤ بتوقيت غرينتش

استدعت لجنة في الكونغرس الأمريكي 4 أشخاص مقربين من الرئيس السابق دونالد ترامب، للشهادة حول ما قاله وما فعله يوم اقتحم مثيرو شغب مبنى الكابيتول يوم 6 يناير الماضي.

العالم-الاميركيتان

ولجنة التحقيق الخاصة هذه التي يسيطر عليها الديمقراطيون والتي وصفها ترامب بأنها متحيزة، مهتمة خصوصا بمارك ميدوز، مسؤول موظفي إدارة ترامب في ذلك الوقت.

وكتب النائب الديمقراطي بيني تومسون الذي يترأس اللجنة في رسالة إلى ميدوز "يبدو أنك كنت مع الرئيس ترامب أو قربه في 6 يناير، وكانت لديك اتصالات مع الرئيس (السابق) وآخرين في ذلك اليوم بشأن الأحداث في مبنى الكابيتول، وأنك شاهد على نشاطات ذلك اليوم".

ويعتقد أن دان سكافينو، أحد مستشاري ترامب المقربين الذين تم استدعاؤهم، كان مع ترامب في 5 يناير خلال مناقشة حول طريقة إقناع أعضاء الكونغرس بعدم المصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

ومن بين شركاء ترامب الآخرين الذين استدعتهم اللجنة، ستيف بانون وكاشياب باتيل.

وتريد اللجنة من هؤلاء الأربعة تقديم مجموعة من الوثائق بحلول 7 أكتوبر والإدلاء بشهادتهم أمام الكونغرس في الأسبوع التالي.

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استدعاء 4 مقربين من ترامب للشهادة حول دوره في اقتحام الكابيتول

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