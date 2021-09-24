لافروف وبن فرحان يبحثان العلاقات المشتركة وتنسيق المواقف

العالم - السعودية

وقالت الخارجية الروسية في بيان، إن وزير الخارجية "سيرغي لافروف" التقى أمس الخميس، وزير الخارجية السعودي "فيصل بن فرحان" ، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وذكرت أن الوزيرين "بحثا أولويات التعزيز المستمر للعلاقات الروسية السعودية ذات المنفعة المتبادلة"، وأكدا سعي موسكو والرياض "إلى مواصلة العمل المشترك الذي يراد منه أن يضفي على التعاون المتعدد الأوجه بين البلدين طابع الشراكة الاستراتيجية".

وأوضحت: "شدد الوزيران على أهمية تنفيذ الاتفاقات حول تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، والتي تم التوصل إليها على مستوى القمة في وقت سابق".