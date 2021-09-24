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شاهد.. دبلوماسي سابق: الشراكة بين العسكر والمدينيين في السودان لن تنتهي

الجمعة ٢٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٠:١٢ بتوقيت غرينتش

قال مساعد وزير الخارجية المصري عبدالله الاشعل أن هناك 3 احتمالات للمشهد السياسي في السودان بعد فشل محاولة الانقلابية ووجود احتمالية فك الشراكة بين المكون السياسي والعسكري في السودان.

العالم - خاص العالم

وأضاف الاشعل خلال مشاركته في برنامج مع الحدث على شاشة قناة العالم الاخبارية بأن الاحتمال الاول هو الاتفاق بين الطرفين على صياغ الشراكة حتى نهايتها ثم حدوث اختلاف بينهما في نهاية المطاف اما الاحتمال الثاني هو فك الشراكة والدخول في صراع مفتوح بين المدنيين والعسكريين والاحتمال الثالث هو انقلاب عسكري سريع بقيادة البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو المقلب بحميدتي.

وأكد الاشعل على أن الشراكة بين المكون السياسي والعسكري في السودان لن تنتهي مشيراً الى أن القوات العسكرية السودان يجب ان تذهب نحو الانتخابات المبكرة بالتوافق مع القوى المدنية.

للمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو المرفق ..

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