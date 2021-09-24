شاهد.. دبلوماسي سابق: الشراكة بين العسكر والمدينيين في السودان لن تنتهي

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وأضاف الاشعل خلال مشاركته في برنامج مع الحدث على شاشة قناة العالم الاخبارية بأن الاحتمال الاول هو الاتفاق بين الطرفين على صياغ الشراكة حتى نهايتها ثم حدوث اختلاف بينهما في نهاية المطاف اما الاحتمال الثاني هو فك الشراكة والدخول في صراع مفتوح بين المدنيين والعسكريين والاحتمال الثالث هو انقلاب عسكري سريع بقيادة البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو المقلب بحميدتي.

وأكد الاشعل على أن الشراكة بين المكون السياسي والعسكري في السودان لن تنتهي مشيراً الى أن القوات العسكرية السودان يجب ان تذهب نحو الانتخابات المبكرة بالتوافق مع القوى المدنية.

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