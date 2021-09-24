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وزير النفط: استثمار 10 مليارات دولار في حقل آذر مهران النفطي

وزير النفط: استثمار 10 مليارات دولار في حقل آذر مهران النفطي
الجمعة ٢٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٠:٥٥ بتوقيت غرينتش

قال وزير النفط الايراني جواد اوجي، أن 10 مليارات دولار تم استثمارها في تطوير حقل آذر مهران النفطي المشترك، والتي تسدد تقريبا خلال عامين من انتاج النفط.

العالم - ايران

واضاف جواد أوجي في لقاء مع أهالي مدينة مهران بمحافظة ايلام (غرب البلاد) اليوم الجمعة: إن الأولوية المهمة لوزارة النفط هي تطوير الحقول النفطية في محافظة إيلام وإذا تحقق هذا الهدف المهم، فسيتم إنتاج 330 ألف برميل نفط يوميا في هذه المحافظة في السنوات القادمة .

وقال وزير النفط، إن وزارته خصصت 100 مليار تومان لـ 117 مشروعا في البلاد، ويمكن لإيلام الحصول على حصتها.

ووصف اوجي تطوير حقول ايلام المشتركة مثل آذر بانها من اهم اولويات وزارة النفط وقال: سيتم تطوير شركة آذر من اجل تعزيز فرص العمل وزيادة الانتاج.

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