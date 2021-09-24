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بيسكوف يرد على سؤال حول دعوة طالبان إلى موسكو

بيسكوف يرد على سؤال حول دعوة طالبان إلى موسكو
الجمعة ٢٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٢:٤٠ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، معلقا على إمكانية دعوة وفد طالبان إلى موسكو، إن الكرملين يراقب ما يفعلونه، وما هو الشكل النهائي الذي ستتخذه السلطة في أفغانستان.

العالم - روسيا

وأضاف ممثل الكرملين: "مثل الغالبية العظمى من البلدان في العالم، نفضل الآن أن نراقب عن كثب ما تفعله طالبان في أفغانستان، وكيف سيكون الهيكل النهائي لنظام السلطة في هذا البلد، وكيف سيتم ضمان تنفيذ الوعود التي قطعت في وقت سابق، نحن نراقب كل ذلك باهتمام".

وفي وقت سابق، قال نائب وزير الثقافة والإعلام في الحكومة الأفغانية المؤقتة ذبيح الله مجاهد، إن سلطات أفغانستان الجديدة تتوقع تطوير العلاقات مع روسيا إلى مستويات عالية، بما في ذلك زيارة موسكو.

في وقت لاحق، ذكر مصدر دبلوماسي روسي أن موسكو وكابل تناقشان إمكانية زيارة وفد من طالبان إلى روسيا، لكن من السابق لأوانه الحديث عن تفاصيل محددة.

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