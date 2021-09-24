الخطيب يشكر ايران وسوريا والمقاومة على كسر حصار لبنان

العالم - لبنان

وقال الخطيب في خطبة الجمعة في مقر المجلس ببيروت: "نحن نستنكر بشدة القرصنة الاسرائيلية ضمن هذه المنطقة، ولنا ملء الثقة ان لبنان لن يتنازل عن حقوقه، والموقف اللبناني الموحد المدعوم من قيادة المقاومة كفيل بحفظ ثرواتنا الوطنية، ونتمنى التوفيق والسداد للفريق اللبناني المفاوض في حفظ حقوق لبنان وثرواته البحرية".

واشار الخطيب الى أن ذكرى أربعين سيد الشهداء الإمام الحسين (ع)، ستعيد التضحيات الكبيرة التي بذلها هذا الإمام العظيم مع أهل بيته وخيرة اصحابه في سبيل اصلاح البشرية.

وشكر الخطيب الجمهورية الاسلامية الايرانية والجمهورية العربية السورية وقيادة المقاومة على كسر الحصار وتزويد لبنان بالمحروقات، وطالب الدول الصديقة والشقيقة ان تبادر الى دعم حكومة لبنان للخروج من حافة الهاوية التي وصل اليها بفعل الفساد والنهب والربى الذي انتجه نظام المحاصصة الطائفي المسؤول عن كل المصائب والنكبات في لبنان.