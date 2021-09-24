الامم المتحدة تكشف عدد القتلى في الحرب السورية منذ 2014

العالم - سورية

وقال المكتب في تقريره ، إن "350209 شخص على الأقل قتلوا في الصراع الدائر منذ عشر سنوات، مضيفا أن الحصيلة "أقل من العدد الفعلي".



واضاف ان "العدد يشمل المدنيين والمسلحين ويستند إلى منهجية دقيقة تشترط الاسم الكامل للمتوفي بالإضافة إلى تحديد تاريخ ومكان الوفاة".



وقالت ميشيل باشيليت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أمام المجلس "على هذا الأساس جمعنا قائمة تضم 350209 من أشخاص تم التعرف على هوياتهم قتلوا في الصراع في سوريا بين اذار 2011 واذار 2021"، مضيفة أن "واحدا من كل 13 ضحية كان امرأة أو طفلا".