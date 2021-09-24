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الحكومة الجديدة .. تحديات وتوقعات

الجمعة ٢٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٢١ بتوقيت غرينتش

تناولت هذه الحلقة من برنامج استوديو بيروت على شاشة قناة العالم الإخبارية موضوع التحديات التي تواجهها الحكومة اللبنانية الجديدة في ظل الازمات الاجتماعية التي تجتاح البلاد.

العالم - استوديو بيروت

ضيف الحقة:

غسان جواد - صحافي وباحث سياسي

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