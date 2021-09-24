روسا ترحب بتشكيل الحكومة في لبنان

العالم - لبنان

واستقبل بوغدانوف يوم الجمعة عضو مجلس النواب اللبناني طوني فرنجية وبحث معه تطورات الشرق الأوسط والوضع في لبنان وسوريا.

وجاء في بيان عن الخارجية الروسية في أعقاب اللقاء، أن "الجانب الروسي رحب بإتمام عملية تشكيل الحكومة في لبنان برئاسة نجيب ميقاتي، وأعرب عن أمله بتجاوز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في لبنان بأسرع ما يمكن".

وأكد "دعم موسكو لسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي لبنان، وحق اللبنانيين في اتخاذ قراراتهم المستقلة دون أي تدخل خارجي".

وبحث الجانبان كذلك "جملة من القضايا الملحة الخاصة بمواصلة تعزيز التعاون الروسي اللبناني متعدد الأوجه".