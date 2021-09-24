ليبيا: تظاهرات في طرابلس ومصراته رفضاً لسحب الثقة من حكومة دبيبة

العالم - ليبيا

المشاركون في المظاهرات رفعوا لافتات تندد بقرار المجلس ودعوا لإقالته كما دعو حكومة الوحدة الوطنية في للاستمرار في مهامِها.

هذا وكان مجلسُ النواب اعلن الثلاثاء الماضي الموافقة على سحب الثقة من حكومة دبيبة، في خطوة وصفها المجلسُ الأعلى للدولة بـالباطلة لمخالفتها الإعلانَ الدستوري والاتفاقَ السياسي.

وشدد رئيسُ المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، الخميس، على أهميةِ إجراءِ الانتخابات الرئاسية والتشريعية في بلاده بموعدِها المقرر في الرابعِ والعشرين من كانون أول/ديسمبر المقبل.

واعتبرت "الإفتاء" أن "البرلمان ما زال يضيف في كل جلسة يعقدها، إلى سجل أعماله جريمة جديدة، فهو الذي استباح دماء الليبيين بتأييد الحروب التي شنها (اللواء المتقاعد) خليفة حفتر، وآخرها الحرب على طرابلس، وتأييد جلب المرتزقة والمحتلين"، وفق البيان.

